Z dneška ve zkratce můj telefonát s mp. Hamáčkem:

Já: “Pane mp. Hamáčku chci se Vás zeptat proč Deníku N o mně lžete?”

Hamáček: “Hm. Tak jste jim řekl, že to co jsem já řekl o Vás není pravda.”

Já: “Samozřejmě jsem řekl, že lžete.”

Hamáček: “No tak vidíte, tak už to ví.”

— Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) June 24, 2020