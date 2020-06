Taxislužba v Brně sjednaná prostřednictvím mobilních aplikací bude mít stanovenou maximální výši cen, opatření začne platit od července. Podle vedení města by tato regulace měla pomoci cestujícím.

Nařízení dnes schválili radní města, uvedla v tiskové zprávě Anna Dudková z tiskového střediska magistrátu.

Opatření o maximálních cenách taxislužby reaguje na novelu zákona o silniční dopravě, která od začátku července legalizuje provozování taxislužby prostřednictvím mobilních aplikací. Dosud byly ve městě stanovené maximální ceny jen pro klasické taxislužby.

„Umožněním provozování taxislužby prostřednictvím aplikací bez cenové regulace by došlo k porušení pravidel hospodářské soutěže. Nebyly by totiž zajištěny rovné podmínky pro všechny druhy taxislužby,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Dosavadní maximální ceny taxislužby se nezmění, veškeré taxislužby si budou moci účtovat nadále nejvýše 60 korun jako nástupní sazbu, jízdné do 30 korun za kilometr a stání vozidla vyjde zákazníka maximálně na pět korun za minutu. U přepravy vozem cestujícího jsou horní limity stanovené na 150 korun nástupní sazby, 30 korun za kilometr a pět korun za minutu čekání.

Nařízení se podle vedení města snaží předcházet situacím, kdy je zákazník postavený do slabší pozice při objednání služby a sjednání ceny. V časové tísni by bez regulace například mohl být donucen přijmout nabízenou cenu jízdného, přestože by mnohonásobně převyšovala standardně užívanou částku. (ČTK)