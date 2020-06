Teroristické hnutí Islámský stát se mění z organizace ovládající území na celosvětovou síť, která podněcuje k útokům a šíří extremistickou ideologii. Dnes to prohlásil americký koordinátor pro boj s terorismem při ministerstvu zahraničí Nathan Sales.

„Tato síť nejenže plánuje a provádí útoky, ale rovněž pokračuje v podněcování jiných, aby útočili,“ řekl Sales na tiskové konferenci, na které americké ministerstvo zahraničí představilo výroční zprávu o terorismu ve světě.

Americký prezident Donald Trump v únorovém poselství o stavu unie prohlásil, že jeho vládě se podařilo IS vyhnat prakticky ze všech území, jež v Sýrii a Iráku hnutí ovládalo. IS se ale podle Salese nové situaci přizpůsobil a ve svých aktivitách pokračuje.

Podle dnes zveřejněné americké zprávy o terorismu se ale zvyšuje počet uskupení, které se k IS hlásí, a to především v Africe a jihovýchodní Asii. Zpráva dále uvádí, že i přes porážky, které IS utrpěl, se v roce 2019 hrozba terorismu nezmenšila. Dokument obviňuje Írán, že podněcuje k terorismu a že se snaží ovlivňovat dění na Blízkém východě.

Zpráva amerického ministerstva zahraničí rovněž poukazuje na to, že roste počet útoků, za kterými stojí bělošští nacionalisté.

„Nebezpečí představované rasisticky či etnicky motivovaným terorismem, obzvláště terorismem stavějícím na bělošské nadřazenosti, zůstává vážným problémem pro světové společenství,“ citovala agentura AP ze zprávy. Ta odkazuje na takové útoky bělochů na Novém Zélandu, Německu či Spojených státech. (ČTK)