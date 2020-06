Americké státy New York, Connecticut a New Jersey nově nařizují dvoutýdenní karanténu lidem, kteří přijedou z těch oblastí Spojených států, které se potýkají s vysokou mírou nákazy koronavirem. Dnes to oznámil newyorský guvernér Andrew Cuomo.

New York a New Jersey ještě před několika týdny byly ohniskem epidemie v USA a ostatní americké státy se příjezdům návštěvníků z těchto regionů bránily, nyní je ale situace opačná.

Cuomovo oznámení není překvapivé, guvernér o této možnosti v posledních dnech hovořil. Dnes uvedl, že 14denní karanténa se týká lidí, kteří přijíždějí ze států Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Severní Karolína, Jižní Karolína, Washington, Texas a Utah. Dodal, že opatření se bude měnit podle rozsahu infekce v ostatních částech USA. (ČTK)