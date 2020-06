V červenci by se měl jednat mexický prezident Obrador se svým americkým protějškem Trumpem. Měli by se setkat poté, co vstoupí v platnost nová Severoamerická dohoda o volném obchodu.

Obrador naznačil, že schůze s velkou pravděpodobností proběhne. Musí ji ale iniciovat americká strana, protože schůze má proběhnout ve Washingtonu.

S prezidenty by se měl setkat také kanadský premiér Trudeau. (Reuters)