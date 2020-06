Předsedkyně Rady Českého rozhlasu Hana Dohnálková se nedostala ani do užšího výběru kandidátu do Rady. Poté co ji poslanci nezvolili do Rady Českého rozhlasu na jaře, zkusila v červnu opět své štěstí, ale nedostala dostatečný počet hlasů.

Na dvě volná místa do Českého rozhlasu budou ve Sněmovně kandidovat tito uchazeči (max 13 hlasů):

Ondřej Matouš (8 hlasů)

Ivan Vodochodský (8 hlasů)

René Levínský (6 hlasů)

Josef Nerušil (6 hlasů)

Nina Nováková (6 hlasů)

Jaroslav Šebek (6 hlasů) — Tomáš Martínek (@TomasMartinekCZ) June 24, 2020