Česko je poslední zemí v EU, která ještě má kojenecké ústavy pro děti do tří let. Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, která je má zrušit. V případě zrušení ústavů by děti do tří let, o které se rodiče nemohou nebo nechtějí postarat, skončily u pěstounů. Těch ale stále není dostatek.