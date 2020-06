ODS dnes odstartovala kampaň do podzimních krajských a senátních voleb s názvem Postavme Česko na nohy. V koalici jdou občanští demokraté v devíti ze třinácti krajů.

Start kampaně ODS. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

„Je to kompetentní, schopný, politicky silný tým, bude to ten nejsilnější tým těchto voleb,“ pochvaloval si předseda ODS Petr Fiala.

„Z voleb vyjdeme silnější, budeme mít znovu hejtmany, možná i hejtmanku. Budeme se podílet úspěšně na dobrých koalicích,“ prohlásil místopředseda ODS Martin Kupka, který je současně šéfem volebního štábu pro krajskou část kampaně.

Po jeho proslovu se za ním objevily obří modré nohy, na které se představovaní kandidáti pro krajské volby jali z jednotlivých krajů skládat mapu České republiky. Kvůli špatnému počasí sice mapa spadla, ODS ji ale znovu dokázala postavit na nohy.

Během představení kampaně oznámili tři hlavní programová témata, která chtějí prosazovat. Na prvním místě jde o zdravotnictví v jednotlivých regionech. Významnou prioritou je pro stranu také oblast dopravy, v neposlední řadě zmínili otázku sucha, se kterým chtějí bojovat. Jednotlivé kraje podle politiků ODS trápí různé problémy, tyto tři oblasti jsou však společné.

Předseda ODS Petr Fiala se také vrátil k včerejšímu jednání o novele státního rozpočtu na příští rok. Vláda podle něj dala každému občanu dluh 50 tisíc korun.

Občanští demokraté na svém dnešním startu kampaně představili také své kandidáty do Senátu. Během setkání padlo, že ODS má spolu s hnutím STAN nejsilnější senátorský klub, po volbách by se chtěli stát nejsilnější silou v horní komoře.

Do senátních voleb postavila ODS celkem 16 svých kandidátů. Jsou mezi nimi i některé známé osobnosti. V Praze 1 nasadila strana do voleb bývalou předsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavu Němcovou, v Praze 9 vysílají do boje historika Eduarda Stehlíka a v Kladně se o mandát utká exministr dopravy a zemědělství Petr Bendl.

Tři kandidáty občanští demokraté nominovali jako koaliční. Jde o Michaela Žantovského v Praze 5, Tomáše Třetinu na Znojemsku a Jaroslava Klašku na Vyškovsku.

Další čtyři kandidáty ostatních stran pak občanští demokraté v podzimních volbách podporují.