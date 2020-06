„Nemůžu za to, že je Mafra jedničkou na mediálním trhu,“ řekl poslancům vicepremiér Karel Havlíček ke zjištění Českého rozhlasu, podle nějž České dráhy dávaly v nákupu inzerce přednost vydavatelství ze svěřenského fondu Andreje Babiše.

Vydavatelství Mafra má podle Havlíčka v online reklamě Českých drah podíl 36 procent, více než americký technologický gigant Google.

České dráhy podle analýzy Karla Havlíčka dávají do tištěné reklamy jen devět procent svých inzertních výdajů, významná část nákladu míří do online platforem. Kromě Mafry míří 33 procent nákladů Českých drah na online reklamu do Googlu, zbytek míří na reklamní platformu Seznamu.

Havlíček na výboru odmítl, že by České dráhy cíleně zadávaly reklamu společnosti Mafra. Jedním z důvodů pro vysoký podíl vydavatelství je podle něj způsoben tím, že Mafra provozuje vyhledávací portál IDOS, na kterém České dráhy intenzivně inzerují.

„Nemohu přijít do vlaku a říct, aby cestujícím dávali například Blesk,“ vysvětlil Havlíček.

„Ten člověk to měl řešit, ne řešit s křížkem po funuse. To je důkaz toho, že jsme vybrali špatného manažera,“ uvedl na adresu exšéfa Miroslava Kupce Havlíček.

Právě Kupec s časový odstupem pro Český rozhlas uvedl, že bylo „všeobecně žádoucí“, aby zakázky získala Mafra.