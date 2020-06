Rusko podle prezidenta Vladimira Putina nezapomene, že sovětská vojska nesla hlavní tíži boje, ani na příspěvek Spojenců. Mír lze v současnosti uchránit jen společně. Putin to prohlásil na vojenské přehlídce na moskevském Rudém náměstí. (ČTK)

#BREAKING : Glory to the generation that defeated Nazism! Glory to the heroes of World War II! HURRAY!. #Russian President Vladimir Putin. pic.twitter.com/Lu68gf1c9h

— Sushmit Patil Сушмит Патил सुश्मित पाटिल (@PatilSushmit) June 24, 2020