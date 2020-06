Poslanec Stanislav Berkovec (ANO) zůstává předsedou sněmovního volebního výboru. Výbor měl z iniciativy Zbyňka Stanjury (ODS) na programu volbu nového předsedy, opozice ale návrh stáhla poté, co výbor vyslovil Berkovcovi v hlasování důvěru.

ČTK to řekla poslankyně Marcela Melková (ANO). Berkovec čelil kritice za to, že poslancům ANO rozeslal e-mail, kde hodnotil kandidáty do Rady České televize (ČT). Svou funkci poté nabídl k dispozici na jednání poslaneckého klubu ANO, ten ho v tajné volbě podpořil. Před dvěma týdny Berkovec ČTK řekl, že rezignovat nehodlá.