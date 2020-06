Brno zvažuje dražbu Bílého domu postaveného na Žerotínově náměstí v 80. letech minulého století. Město eviduje několik potenciálních zájemců, z dražby by získalo nejvyšší částku.

ČTK to dnes řekl primátorčin náměstek Tomáš Koláčný (Piráti). Podle něj má objekt hodnotu až 150 milionů, podobná částka by byla ale potřebná na stabilizaci a rekonstrukci. Jedním ze zájemců jsou architekti z Kogaa studio, kteří by v něm chtěli zachovat kulturní sály a občanskou vybavenost.

Loni ještě město jednalo o tom, že Bílý dům vymění s Masarykovou univerzitou, která tam chtěla vybudovat ústav informatiky. Z toho sešlo.

„Město hledalo zájemce na odkup řadu let. Nyní se bavíme o tom, že bychom to nabídli v dražbě. Debata je v rámci koalice, kterou inicioval odbor správy majetku. Říká, že jsou nutné investice pro stabilizaci objektu. Kompletní rekonstrukce je za 150 až 200 milionů,“ uvedl Koláčný. Podle něj na to město peníze nemá. Kdy bude dražba, zatím neví.

O budově jsme psali zde.