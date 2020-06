Během pandemie koronaviru si nejlépe podle lidí vedli zdravotníci, hasiči a policisté, nejhůře si vedla Evropská unie a WHO. Vyplývá to z výzkumu CVVM.

Výzkum CVVM.

Vládní opatření na boj s koronavirem za účinná považuje 86 procent lidí, deset procent si naopak myslí, že účinná nejsou. Podobně dopadla také otázka, zda dělal stát dost proti šíření viru.

Většina lidí vládu podporuje také při její snaze vyrovnat se s ekonomickými dopady krize. Že jsou vládní kroky přiměřené, odpovědělo 52 procent lidí. Podle zhruba třetiny populace ale dostatečné nejsou.

„Až na dvě výjimky týkající se EU a WHO, tedy dvou nadnárodních struktur, jež byly zařazeny do výzkumu, ve všech případech převažovalo pozitivní hodnocení nad negativním, a to většinou velice výrazně,“ píší výzkumníci.

„Relativně nejlépe s pozitivním hodnocením překonávajícím úroveň devíti desetin jsou vnímáni zdravotníci (94 % dobře, v tom 75 % „rozhodně dobře“, 5 % špatně) a Hasičský záchranný sbor (91 % dobře, 4 % špatně),“ stojí ve zprávě.

„Podrobnější analýza ukázala vyšší zastoupení kritického hodnocení u mužů v případě vlády, krizového štábu, WHO, EU a médií. WHO a EU jsou lépe hodnoceny ze strany lidí ve věku od 19 do 24 let. Absolventi vysokých škol pak příznivěji hodnotili práci vědců, absolventi středních škol s maturitou lépe hodnotili práci zdravotníků a HZS,“ uvádí také analýza výzkumníků z Akademie věd České republiky. (CVVM)