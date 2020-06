V budoucnu by se mohly omezit kapacity víceletých gymnázií. Předtím by se měla zlepšit kvalita výuky na druhém stupni základních škol, oznámil to ministr školství Robert Plaga (ANO) při představení strategie vzdělávání do roku 2030.

„S víceletými gymnázii je výhledově potřeba něco udělat, ale – a to je to, co jsem já dodával i při tvorbě nové strategie (vzdělávání do roku 2030) – tím prvním krokem nemůže být zrušení víceletých gymnázií, ale musí být proměna obsahu vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání s důrazem na druhý stupeň základních škol,“ uvedl Plaga.

Podle něj by víceletá gymnázia měla být výběrovými školami a jejich kapacita by tomu měla odpovídat. „Je smutnou pravdou, že dnes jsou některá místa, kde víceletá gymnázia odčerpávají z okolních škol víc než třeba třetinu žáků,“ řekl. „Já jsem zastánce varianty, kdy by víceletá gymnázia zůstala s nějakou kapacitou, ne jejich úplného zrušení,“ dodal.

Zpětné hodnocení minulých rozhodnutí podle Plagy ukazuje, že návrat k osmiletým a šestiletým gymnáziím nebyl v souladu se zjištěními moderních studií o předčasné selekci dětí ve školách. Podle odborníků to přispívá k nerovnostem ve společnosti, protože to podporuje uzavření elit.

Dokument Strategie 2030+, který by na podzim měla schválit vláda a který by měl přispět k modernizaci školství, by měl mít více různých cílů. Mezi hlavní má patřit úprava obsahu a způsobu vzdělávání nebo právě snížení nerovností. Úkoly budou rozděleny do několika fází po zhruba třech až čtyřech letech. Plaga nepočítá s tím, že by se kapacita víceletých gymnázií omezila v nejbližších letech.

„Je to záležitostí případně až posledního období 2027 až 2031,“ řekl. Tento záměr podle něj ale bude připadat v úvahu jen za splnění podmínky zvýšení kvality druhého stupně základních škol, vyhodnocení kapacity a výběrovosti gymnázií a změn v dlouhodobých záměrech vzdělávání v jednotlivých regionech. (ČTK)