Podle předsedy ODS Petra Fialy není návrh předložený vládou záchranným balíčkem, ale „důkazem bezradnosti“. Proklamace o investicích označil za řeči a mediální fráze. Vyzval poslance, aby tuto „vládní bezradnost“ nepodporovali.

„Pane premiére, paní ministryně financí, chystáte se tady dluhy zatěžovat možná i celou jednu generaci. Každou jednu korunu, kterou tady dnes zapíšeme jako deficitní, budou muset lidé této země v budoucnosti splácet i s úroky,“ prohlásil.

Fiala představil pět bodů, kterými by se měli poslanci podle jeho mínění řídit. Tím prvním je, aby navýšení deficitu nepodpořili, protože vláda nepředložila podrobný plán toho, co chce do konce volebního období dělat. Současně vyzval k tomu, aby Babišův kabinet předložil audit výdajů státu.

Sněmovna by také podle Fialy měla zavázat vládu k předložení návrhu na zrušení superhrubé mzdy a plán na snížení byrokracie. Jako poslední bod by pak měla vláda podle šéfa ODS předložit důchodovou reformu i reformu daní.