Vládní návrh na prohloubení schodku rozpočtu na půl bilionu korun Sněmovna zrychleně ve stavu legislativní nouze schvalovat nebude. Budou tři čtení.

Pro stav legislativní nouze hlasovalo 67 ze 165 přítomných poslanců, vedle zástupců ANO také jeden z vládních sociálních demokratů. I několik poslanců ANO včetně premiéra Andreje Babiše se hlasování zdrželo.

O postupu projednávání novely před tím jednali členové vedení Sněmovny. Začátek schůze se kvůli tomu o 1,5 hodiny posunul.

Sněmovna by dnes měla schvalovat nově navržené základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje, schodek a jeho vypořádání. Předloha by pak putovala k posouzení do výborů, následovalo by druhé a třetí závěrečné čtení. (ČTK)