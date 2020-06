Sněmovna stále nejedná o rozpočtu, ačkoli mimořádná schůze měla začít už v devět hodin ráno. Předsedové stran a poslaneckých klubů nyní hledají konsensus, zda řešit rozpočet zrychleně. Hnutí ANO na to ale nemá dost hlasů.

„Hledáme konsensus, který by vyhovoval všem. Navrhovali jsme, aby se jednalo v legislativní nouzi a s tím většina včetně komunistů nesouhlasí, takže nemáme hlasy na to, abychom prohlasovali jednání o rozpočtu v legislativní nouzi. Hledáme proto mechanismus, aby první, druhé a třetí čtení proběhlo co nejrychleji,“ řekl Deníku N předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.

Faltýnek dodal, že dnes se rozpočet určitě nestihne projednat.

Předběžně má jednání pokračovat v 10:30.