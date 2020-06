Newyorský státní zástupce Geoff Berman, který v pátek odmítl odstoupit poté, co se o své „rezignaci“ dozvěděl z tiskové zprávy ministra spravedlnosti, nakonec místo přece jen opustí.

Změnit postoj se rozhodl, když byla jeho nástupkyní určena žena, která je pro něj zárukou, že jím vedená vyšetřování budou pokračovat.

Počátkem konfliktu mezi Bermanem, šéfem vyšetřování několika kauz spojených s prezidentem Trumpem, ministrem spravedlnosti Williamem Barrem a samotným prezidentem, byla schůzka Barra a Bermana minulý pátek.

Na ní Barr podle zjištění deníku New York Times nabídl Bermanovi, že by se mohl stát šéfem občanského odboru na ministerstvu spravedlnosti, pokud opustí svůj post vedoucího prokurátora respektovaného soudu pro jižní distrikt New Yorku (SDNY).

Berman odmítl, přesto Barr v pátek večer vyslal oficiální zprávu, že Berman rezignoval. Na tu Berman reagoval oznámením, že rozhodně nerezignoval a jím vedená vyšetřování nadále pokračují.

Velké nejasno do situace v sobotu vnesl Donald Trump. Ten jako jediný může podle zákona Bermana vyhodit.

Prezidentské nesrovnalosti

Barr proto přispěchal v sobotu s prohlášením, že požádal prezidenta, aby Bermana vyhodil, a ten jeho žádosti vyhověl.

Jenže Trump to v rozhovoru s novináři popřel. „Já do činnosti ministerstva nezasahuju, není to moje ministerstvo, ale ministra Barra, který jej řídí velmi dobře,“ řekl Trump.

Veřejný boj mezitím provázela neveřejná, ale o to intenzivnější jednání o tom, kdo po Bermanovi jeho post povede. Barr totiž na jeho místo zamýšlel dosadit prezidentova přítele Jaye Claytona, který s ním víkend před tím hrál golf a o místo šéfa státních zástupců na SDNY velmi stál. Jmenování Claytona Barr dokonce oznámil v tiskové zprávě.

Jenže s tím Berman nesouhlasil a na post doporučoval svojí zástupkyni Audrey Straussovou. Ta byla pro něj zárukou, že vyšetřování, která vedl, budou pokračovat. Když Barr se Straussovou souhlasil, rozhodl se Berman, že odstoupí a nebude konflikt protahovat.

Vyšetřování, která Berman vedl, se nyní týkají například Trumpova právníka Rudyho Giulianiho. Jeho tým také v minulosti pomohl poslat za mříže Trumpova exprávníka Micheala Cohena.

Vyhození vlivného prokurátora kritizovali demokratičtí kongresmani a šéf Justičního výboru Sněmovny Jerry Nadler si Bermana ve středu pozval k výpovědi před Kongresem. (NY Times, Bloomberg)