Mladík, který podle policie minulý týden zapálil zásobníky na LPG v Českém Těšíně, je ve vazbě. Hrozí údajně, že by čin opakoval. Jeho motiv policie zjišťuje, spekulace o tom, že obviněný chtěl spáchat sebevraždu, policisté nepotvrdili.

Policisté jednadvacetiletého mladíka obvinili z obecného ohrožení. „Soud rozhodl o jeho vzetí do vazby. Důvodem byla obava, že by své jednání zopakoval,“ řekla mluvčí karvinské policie Zlatuše Viačková. Podle kriminalistů byl obviněný v době činu pod vlivem drog. (ČTK)