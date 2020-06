Kytara Kurta Cobaina, se kterou frontman skupiny Nirvana nahrál v roce 1993 slavný akustický koncert, se na aukci v Los Angeles prodala za rekordních šest milionů dolarů, tedy 143 milionů korun.

Kurt Cobain's 1959 Martin D-18E, which was originally purchased by the Nirvana singer at L.A.'s Voltage Guitars, sold for a total of just over $6 million dollars at Julien's Auctions pic.twitter.com/rrdrvNddEf

— Reuters (@Reuters) June 22, 2020