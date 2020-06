Povodňové ohrožení nyní platí ve Frýdlantu v Libereckém kraji a také v Pardubicích. V obou místech by nejvyšší výstraha měla trvat jen do 17.30. Na Chrudimsku v Pardubickém kraji trvá až do odvolání.

V profilu Frýdlant dosáhla třetího povodňového stupně říčka Řasnice. Řeka Smědá dosáhla třetího stupně v profilech Višňová a Předlánka. V Pardubickém kraji se rozvodnila Chrudimka v Nemošicích a na jejím dolním toku. (ČHMÚ)