Ministerstvo práce má v plánu předložit návrh upravující dlouhodobý kurzarbeit v České republice. Oznámila to v pořadu Partie ministryně Jana Maláčová (ČSSD). Nyní se o tom vede diskuse mezi odbory, vládou i některými firmami.

Zástupci zaměstnavatelů už na konci dubna požádali o zavedení dlouhodobého kurzarbeitu, který by se využíval v krizi. Měl by být podle německého vzoru. Aby firmy nepropouštěly, zkracují pracovní dobu. Lidem v Německu při této takzvané částečné nezaměstnanosti výdělek pak doplácí stát, poskytuje jim vyrovnávací příspěvek.

Tuto podporu dává v podnicích, kde výpadek práce postihl nejméně desetinu pracovníků, popsaly německé odbory. Svaz průmyslu navrhuje dva modely – příspěvek státu na náhradu mzdy, nebo částečnou podporu v nezaměstnanosti.

„Pracujeme na tom od konce března, abychom měli nějaký opravdový kurzarbeit, kdy jsou v případě potíží zaměstnanci na částečný úvazek a stát doplácí jejich mzdy,“ řekla dnes ministryně v pořadu na CNN Prima News.

Ta zároveň uvedla, že program na podporu zaměstnanosti Antivirus zavedený v souvislosti s pandemií koronaviru může pokračovat i po konci srpna. Vše ale bude záležet na vývoji ekonomiky a dostupných číslech z trhu práce.

„Neznamená to, že Antivirus na konci srpna končí nebo že bude pokračovat v současné podobě. Všechny možnosti jsou otevřené. Můžeme to prodloužit do konce roku, nebo změníme parametry, ale také to můžeme i skončit. Budeme se rozhodovat na základě dat. Určitě ale bude pokračovat nějaký program na podporu mezd,“ prohlásila Maláčová. (ČTK)