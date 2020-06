V Libereckém kraji od rána znovu prší. Na řece Smědé ve Višňové znovu platí stav ohrožení, hladina tam překročila 190 cm. V sobotu odpoledne měla až 360 cm. Prvního povodňového stupně dosáhla Řasnice ve Frýdlantu a Smědá v Předláncích.

Těsně nad hranicí pro první stupeň se drží už druhý den také Lužická Nisa v Liberci. Podle informací z Povodí Labe je na prvním stupni také Jeřice v Mníšku na Liberecku a Kamenice v Plavech na Jablonecku. „Třetího stupně už podle aktuálních informací dosáhla Řasnice v Krásném lese,“ řekl po dnešním jednání krizového štábu starosta Frýdlantu Dan Ramzer (ODS).

Na Frýdlantsku podle Ramzera sledují toky a vyčkávají. V pohotovosti jsou lidé i hasiči. „Zastavili jsme ale zatím pytlování písku, máme připravených a naložených k rozvozu asi 500 pytlů, a pokud to bude potřeba, jsme schopni to znovu do hodiny rozjet,“ řekl starosta. Obavy má z deště, který neustává.

„Předpovědi nejsou příznivé, podle meteorologů může dopoledne spadnout až 50 milimetrů srážek. Krizový štáb znovu svoláváme na poledne,“ dodal.

Frýdlantské vodárenské se podařilo obnovit provoz nedávno modernizované úpravny vody v Bílém Potoce. „Už v sobotu kolem 23.00 se podařilo obnovit částečně úpravu vody ze Smědé. Voda, která vytéká z rašelinišť, je ale hnědá a za normálních okolností bychom ji neupravovali. I když je voda kvalitní, to zabarvení umíme zmírnit jen na žluté. Na obnově druhého nátoku z Hájeného potoka, který má vodu čirou, se intenzivně pracuje,“ řekl ředitel Frýdlantské vodárenské Petr Olyšar.

Škody, které velká voda na zařízení napáchala, se budou podle něj pohybovat v řádu statisíců korun. Cisterny s pitnou vodou ale pro jistotu v obcích zůstávají. (ČTK)