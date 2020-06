Donald Trump odmítl, že by vyhodil státního zástupce Geoffreyho Bermana. „O ministerstvo spravedlnosti se nezajímám, to je práce ministra spravedlnosti,“ řekl prezident. Ministr spravedlnosti Barr ale uvedl, že Bermana vyhodil Trump. (CNN)

Trump on Barr's claim Trump fired Geoff Berman: "That's really up to him. I'm not involved" pic.twitter.com/yB0Fjc61Uv

— Josh Marshall (@joshtpm) June 20, 2020