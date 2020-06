Cílem hygieniků je co nejméně omezovat lidi plošně v rámci republiky a zaměřit se jen na konkrétní místa, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v rozhovoru pro Právo.

„Dnes můžeme říct, že je to okres Karviná a Frýdek-Místek, kdežto u Ostravy zásadní růst nepozorujeme. Není nutné dělat opatření pro celý kraj. Jiná je Praha, to je jak kraj, tak město, a šíření probíhá ve všech městských částech. Zde se opatření bude vztahovat na celou Prahu,“ uvedl v rozhovoru. (Právo)