Papež František v sobotu uspořádal první osobní audienci skupiny lidí poté, co italská vláda uvolnila karanténní opatření. Poskytl ji zdravotníkům z regionu nejzasaženějšího pandemií. (Reuters)

Pope, in first post-lockdown audience, thanks Italian doctors https://t.co/QHyiES2TzU pic.twitter.com/yiVr2oi7jP

— Reuters (@Reuters) June 20, 2020