Ministr školství Robert Plaga chce změnit obsah přijímacích zkoušek na střední školy. Plagovi vadí, že rodiče platí za soukromé kurzy, které mají děti na zkoušky připravit.

„Měli bychom se bavit o tom, jak upravit testování, aby bylo smysluplnější, aby to nebylo technické testování, rozřazování, aby sekundárně to nenutilo rodiče k paralelnímu vzdělávání,“ řekl Plaga s tím, že by se žáci měli na školách naučit různé dovednosti a znalosti, nikoli se zabývat učením na standardizované testy.

Právě placené kurzy vedou podle Plagy k sociální nerovnosti, dovolit si je totiž nemohou všechny rodiny.

Jednotné přijímací zkoušky se skládají z češtiny a matematiky, školy ale mohou při rozhodování o přijetí přistoupit také k dalšímu vlastnímu testování dětí.