Americký prezident Donald Trump pohrozil blíže neupřesněným zákrokem vůči lidem, kteří by o víkendu přišli protestovat na jeho předvolební mítink v Tulse ve státě Oklahoma. Podle jeho týmu ale případné kroky nebudou namířeny proti pokojným demonstrantům.

Any protesters, anarchists, agitators, looters or lowlifes who are going to Oklahoma please understand, you will not be treated like you have been in New York, Seattle, or Minneapolis. It will be a much different scene!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2020