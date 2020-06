Aljašské úřady nechaly odstranit autobus známý z filmu a knihy Útěk do divočiny. V národním parku Denali byl 60 let a od roku 1996 přitahoval turisty, kteří se vydávali po stopách autora. Řada z nich se ocitla v ohrožení života. (ADN)

WATCH: The Alaska National Guard has air-lifted and removed the "Into the Wild" bus – a dangerous tourist lure – from a trail over safety concerns https://t.co/pROqaBF2ph pic.twitter.com/A2G23fRrBb

— CBS News (@CBSNews) June 19, 2020