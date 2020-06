Šéf neměcké společnosti Wirecard Markus Braun odstoupil kvůli účetnímu skandálu. Firma zprostředkovávající finanční transakce se dostala do problémů poté, co interní audit upozornil na chybějící hotovost ve výši 1,9 miliard eur.

Kvůli výsledkům auditu začaly v posledních dnech prudce klesat akcie společnosti, jen ve čtvrtek si odepsaly 60 procent své hodnoty, v pádu pokračují i dnes.

Na podezřelé transakce upozornilo vyšetřování deníku Financial Times, firma nařčení z možného podvodu odmítá. Podle investorů je možné, že do konce týdne bude muset společnost přejít do ochrany před věřiteli. (CNBC)