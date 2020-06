Česká ekonomika by se v letošním roce mohla propadnout o 6,2 procenta. Vyplývá to z prognózy úvěrové pojišťovny Coface. V příštím roce by mělo dojít k oživení a růstu ekonomiky o 4,8 procenta. Pojišťovna kvůli koronaviru zhoršila rating České republiky. (ČTK)