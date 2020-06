Hlavní hygieničkou České republiky by se měla stát Jarmila Rážová, která post dočasně zastává nyní. Vládě ji navrhuje jmenovat ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na základě doporučení výběrové komise, zjistil Deník N. Materiálem by se měl kabinet zabývat v pondělí.

Termín pro podání přihlášek byl do 1. června, do výběrového řízení se přihlásili tři žadatelé. Kromě Rážové to byla Květoslava Kotrbová a Radek Svoboda. Poslední zmíněný byl ale pro nesplnění podmínek výběrovou komisí vyřazen.

Samotné jednání komise proběhlo 9. června. „Komise za nejvhodnější žadatelku označila MUDr. Jarmilu Rážovou,“ stojí v materiálu, který má Deník N k dispozici. Právě ji proto ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navrhuje vládě jmenovat na služební místo hlavního hygienika České republiky.

„Ministerstvo zdravotnictví předkládá vládě materiál s doporučením výběrové komise. Vláda se jím bude zabývat na svém nejbližším jednání,“ řekla Deníku N mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová.

Jarmila Rážová byla hlavní hygieničkou jmenována dočasně poté, co vláda v polovině března, tedy na začátku pandemie koronaviru, odvolala dosavadní hlavní hygieničku Evu Gottvaldovou.