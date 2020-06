Bílý dům pozval ke kulatému stolu představitele malých podniků, aby sdíleli své zkušenosti z pandemie. Donald Trump byl zachycen, jak si při jejich výpovědích čte v telefonu a posílá tweety o Číně. (Independent)

Trump scrolls through his phone while small business owners share their pandemic stories. pic.twitter.com/zKNJnT781E

— The Recount (@therecount) June 18, 2020