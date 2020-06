Američtí demokraté předložili návrh zákona, který by měl prezidentu Trumpovi zabránit v plánu stáhnout 9500 vojáků z Německa. V případě schválení by opatření v podstatě zastavilo financování stahování vojsk USA ze zahraničí.

Stažení vojsk by musela předcházet žádost dané země anebo oznámení prezidenta USA, které by muselo přijít nejméně 180 dní před chystaným odchodem armády. Plán by musel schválit Kongres a ministerstva zahraničí a obrany by to musela potvrdit. (Reuters)