Se začátkem července budou moci lidé v Česku odložit roušky ve vnitřních prostorách nebo veřejné dopravě, padne i zákaz nočního provozu restaurací a hospod. Omezení ale zůstanou v platnosti v místech s vyšším výskytem nemoci covid-19.

Od pondělí se bude moc hromadných akcí účastnit až 1 000 lidí, nebo i 5 000 rozdělených na tisícové skupiny. K běžnému provozu se v pondělí vrátí koupaliště, zoologické zahrady, památky a muzea. Na těchto místech se ruší limit deset metrů čtverečních na osobu a povinné odstupy mezi lidmi.

„Chceme přejít od plošných omezení spíše k doporučením, omezením na lokální úrovni a individuální odpovědnosti každého z nás,“ oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Mimořádná opatření už nebude vydávat ministerstvo, ale jednotlivé krajské hygienické stanice. Zakrývání nosu a úst ve vnitřních prostorách a povinnost uzavřít restaurace a hospody mezi 23:00 a 06:00 by se tak za současné situace týkaly Prahy a Karvinska.

Ministerstvo chce ale ještě počkat na vývoj v dalším týdnu. Mapa s rizikovými regiony bude na jeho webu formou tzv. semaforu.

Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové není možné stanovit konkrétní počet případů, který bude znamenat, že region bude mít opatření přísnější. Hygienici budou zvažovat, zda se virus šíří v komunitě nebo je omezen na ohniska, případně jestli jsou zasažena zdravotnická a sociální zařízení.

K hlavnímu městu Rážová uvedla, že se zde covid-19 šíří komunitně, ale jsou i lokální ohniska s desítkami nakažených. Situaci na Karvinsku zhoršuje ohnisko nákazy v uhelném Dole Darkov.

K dalšímu zmírňování pravidel chce ministerstvo přistoupit díky příznivé epidemiologické situaci. Doporučila jej pracovní skupina pro rozvolňování karanténních opatření.

V regionech s vyšším výskytem nemoci by bylo zakrytí nosu a úst povinné při jízdě v taxi, na vnitřních hromadných akcích a také na venkovních hromadných akcích při vzdálenosti do 1,5 metru od jiného člověka.

Roušky se tam budou muset nosit rovněž v kinech, divadlech a při jiných kulturních a sportovních akcích, ve zdravotních a sociálních zařízeních. Ochrana nosu a úst tam bude povinná pro kadeřníky a další zaměstnance péče o tělo a také pro pracovníky stravovacích služeb a jiných provozoven při blízkém kontaktu se zákazníky.

Od počátku prázdnin bude možné konzumovat občerstvení například v hledištích kin. Už od pondělí 22. června se otevřou dětské koutky v obchodních centrech. Zároveň od příštího pondělí nemusejí podle šéfa pracovní skupiny pro rozvolňování Rastislava Maďara provozovatelé například restaurací aktivně bránit tomu, aby se hosté shlukovali na méně než dva metry.

„Je pro ně nesmírně obtížné to hlídat. Ale nadále by to měli doporučovat, nechat například na zemi samolepky nebo vyvěšené informační letáky,“ řekl Maďar.

Od září bude možná účast až 10 tisíc lidí v deseti sektorech. „I nadále je však nezbytné myslet v místech se zvýšenou koncentrací osob na důslednou hygienu rukou, a zejména dodržování bezpečných rozestupů, to však již nebude povinné, ale na úrovni doporučení,“ uvedl Maďar.

Změny nastávají také pro lázně, kde se od pondělí ruší limit deseti lidí pro skupinové procedury a zároveň se rozvolňují pravidla pro společné stravování lázeňských hostů. Už od pátku je možné u přijímacích zkoušek na vysoké školy sedět ve vzdálenosti bližší než dva metry, pokud budou mít přítomní roušky. (ČTK)