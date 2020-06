Pro zachování financování České televize a Českého rozhlasu formou koncesionářských poplatků jsou čtyři pětiny lidí. Stávající výši poplatků pak považuje za přiměřenou či nízkou 84 procent lidí u rozhlasu a 81 procent lidí v případě televize, včetně seniorů a nízkopříjmových domácností. (Český rozhlas)

Vyplývá to z výzkumu agentury Median a STEM/MARK. Na reprezentativním vzorku populace starší 18 let bylo telefonicky dotázáno celkem 2 002 respondentů.

„Ve veřejném prostoru se objevují různé návrhy na radikální proměny financování České televize a Českého rozhlasu. Považujeme v takovém okamžiku za nutné a odpovědné diskutovat o tom, jaká média veřejné služby veřejnost chce a potřebuje a jaké faktické důsledky by pro ně takovéto změny financování měly,“ řekl generální ředitel České televize Petr Dvořák.

„Například poslanecký návrh SPD, který k mému zděšení nedávno s neutrálním stanoviskem projednala vláda, by znamenal likvidaci České televize, rušení stanic a téměř úplné zastavení výroby pořadů,“ dodal Dvořák s tím, že po schválení návrhu by televize přišla ročně o 2,1 miliardy korun a nemohla by tak naplňovat všechny povinnosti, které jí ukládá zákon.

„Pro veřejnost by pak její význam byl marginální. A Česká republika by přišla o svá dvě nejdůvěryhodnější média,“ doplnil.

Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala by zase po schválení návrhu SPD přišel rozhlas o šedesát procent svého rozpočtu, tedy 1,2 miliardy korun.

„Znamenalo by to drastické omezení jeho služeb, rušení stanic a masové propouštění kvalitních tvůrců i novinářů. Byl by to konec veřejné služby, kterou čtyřiadvacet hodin denně poskytujeme našim posluchačům na našich celoplošných okruzích a regionálních či speciálních stanicích,“ řekl Zavoral.

Se zachováním koncesionářských poplatků souhlasí 79 procent populace. Jejich současná výše nepřipadá vysoká 84 procentům poplatníků v případě ČRo (58 procent ji považuje za přiměřenou a 26 procent za nízkou) a 81 procentům u ČT (61 procent ji považuje za přiměřenou, 20 procent za nízkou).

Drobné navýšení poplatků by nemělo vliv na rodinné výdaje 76 procent domácností.

Koncesionářské poplatky nebyly přes deset let upravovány. Výše koncesionářského poplatku byla naposledy upravena v roce 2008 u České televize a v roce 2005 u Českého rozhlasu.

Pro dvě třetiny lidí by celkové navýšení poplatků o dvacet korun měsíčně, tedy pět korun u rozhlasových a 15 u televizních poplatků, bylo bez problémů akceptovatelné. U rodin s nízkými příjmy je výše poplatků důležitější, přesto dvě třetiny z nich uvádějí, že by na jejich rodinné výdaje zvýšení vliv nemělo, mezi seniory je to 68 procent lidí.