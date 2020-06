Návrh na potravinovou soběstačnost by předseda KDU-ČSL Marian Jurečka v podobě, ve které se ve Sněmovně projednával, dnes už znovu nepodepsal. „Přiznejme si, že 85 procent je vysoké číslo. A musíme si hlavně říct, u kterých komodit by to bylo,“ říká bývalý ministr zemědělství.