Americká vláda nakoupila 63 milionů dávek hydroxychlorochinu, který nyní nemá jak využít. Úřad pro schvalování léků FDA zastavil jeho distribuci pacientům s covid-19 a organizace WHO zjistila, že lék nijak v léčbě nemoci nepomáhá.

Lék dříve vychvaloval prezident Donald Trump, který jej podle svého tvrzení také preventivně užíval poté, co se jeho asistent nakazil koronavirem.

„Vsadili jsme na jeden druh léčby a mělo by nám být varováním do budoucna, že je třeba směřovat k co nejširšímu zaběru nejrůznějších terapií,“ řekl spoluautor studie o hydroxychlorochinu a rektor Univerzity veřejného zdraví v Albany David Holtgrave. (CNN)