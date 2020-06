NATO chce v reakci na rozšiřování ruského jaderného arzenálu posílit protiraketovou ochranu. Uvedl to šéf aliance Jens Stoltenberg, podle kterého ale není cílem zvyšování jaderného potenciálu v Evropě.

„Adaptujeme se na měnící se bezpečnostní prostředí, jehož součástí jsou ruské investice do raket,“ uvedl Stoltenberg. Kromě protiraketových systémů chtějí členské státy investovat také do letounů páté generace.