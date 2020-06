Vedení sociální demokracie bude o víkendu řešit nadcházející podzimní volby, nákazu koronavirem i kampaň. V sobotu se členové vedení sjedou v královéhradecké Střelnici. Grémium zasedne ve čtvrtek.

„Měli bychom si definitivně potvrdit krajské kandidátky, představit základy kampaně a vyrazit k velkému vítězství v říjnových volbách, na které se všichni těšíme,“ řekl Deníku N místopředseda ČSSD Michal Šmarda.

Sociální demokracie podle něj nebude probírat možnost předčasných voleb. Podle Šmardy by se neměla měnit vláda v době krize.

„Pan premiér by měl rychleji myslet než mluvit, zejména co se týče předčasných voleb. Takovéhle úvahy destabilizují společnost,“ upřesnil Šmarda.

„Je potřeba vše pro to, aby vláda co nejseriózněji zemi krizí provedla. K tomu, aby to bylo seriózní, platí i to, že nebude schovávat různé položky do rozpočtové rezervy,“ zmínil Šmarda. Vadí mu, že vláda si vytváří „vatu“.