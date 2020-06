Pelta naznačil, že bylo jeho trestní stíhání objednané. Dále uvedl, že ho před zatčením odvezli kvůli panickým atakům do nemocnice a dali ho do „nějaké klece po Dahlgrenovi“, kde zestárnul o několik let.

„Nejsem volič pana Babiše, ale když říkal, že se tady dá objednat trestní stíhání, tak mu musím dát za pravdu. Pan státní zástupce ví, že na mě nasadili agenty, dávali mi do kanceláře jednorázové odposlechy,“ pokračoval Pelta, než ho přerušila soudkyně Lenka Cihlářová.

Pelta se ale ještě vrátil k období po zatčení. „Kvůli mým panickým atakům mě převezli do Brna, kde mi dali nějakou klec po Dahlgrenovi. Tomu, co zabil čtyři lidi. Musím říct, že to nebylo příjemné a zestárnul jsem o několik let,“ dodal Pelta. (Deník N)