Miroslav Pelta pokračuje před soudem vysvětlením, proč s ním v jeho druhém služebním bytě bydlela bývalá náměstkyně Simona Kratochvílová a proč jí zprostředkoval voucher na dovolenou. S Kratochvílovou přitom měl mít poměr.

„Měl jsem služební byt, ale potom jsem si z nějakých důvodů pořídil druhý služební byt, ale to tady nebudu říkat. Potom se stalo, že jeden z ministrů paní Valachové a paní Kratochvílové řekl, aby spolu přestaly bydlet, protože se na ně chystá mediální kampaň. Tak jsem paní Kratochvílové nabídl, aby bydlela u mě. Já jsem to celé platil, odmítám, že to bylo přes FAČR. Nájemce byl na smlouvě FAČR, ale všechny platby jsem platil já. Potom jsem řekl, že paní Kratochvílové připravím smlouvu,“ vysvětluje Pelta, proč bydlela bývalá náměstkyně v bytě na Senovážním náměstí.

„A co se týče toho voucheru na dovolenou, tak to je úplně jednoduché. Měli jsme partnera cestovní kancelář a paní Kratochvílová mi říkala, že byla hodně dole. Ten voucher nebyl dárkový, zprostředkoval jsem jí jen kontakt s tím, že to zaplatí do příštího roku,“ pokračuje Pelta ve vysvětlování, proč zprostředkoval Kratochvílové dovolenou na Seychelách, o které se píše v obžalobě.

„Takhle malý nejsem, abych někoho podplácel tím, že mu budu platit byt. Nebyl to žádný konspirační byt. Úplně žasnu, jak se někteří lidé vyjadřují k tomu bytu. Jsou to všechno blbosti. Jsem dostatečně potrestaný, protože jsme třicet let ženatý a ty poslední tři roky bych nikomu nepřál,“ říká Pelta o bytě, ve kterém měl mít podle obžaloby milenecký poměr se Simonou Kratochvílovou.

„Mám přísnou paní, oni se tady tomu smějí, ale oni ji znají,“ reaguje Pelta na smích v soudní síni. (Deník N)