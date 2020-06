V letošních volbách do Senátu bude za hnutí Trikolóra ve Znojmě kandidovat bývalý ředitel TV Nova Vladimír Železný. V Kolíně se chce o post v horní komoře ucházet Ivanka Kohoutová, ředitelka Střední zdravotnické školy Ruská, známá z tzv. šátkové kauzy. V Praze 9 zase Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením.

„Po delší pauze se jako nezávislý kandidát vracím do politiky. Ne pro slávu, prestiž a čechrání ega. Vracím se hlavně kvůli svým dětem, protože mi není lhostejné, v jaké době je s manželkou vychováváme. Není mi jedno, že se současný svět asi zbláznil,“ vysvětlil Železný.

Prý mu vadí, že normou úspěchu „se stalo to, do jaké genderově okrajové skupiny patříte“. „Zda vyznáváte některou z dnes módních, a pro mne úchylných, minoritních idejí a utopií než to, jaký za sebou máte pracovní nebo studijní úspěch, životní výkon založený na letitých zkušenostech. Je čas návratu k tradičním, ověřeným hodnotám,“ dodal.

Volby do Senátu se spolu s těmi krajskými budou konat 2. a 3. října 2020.