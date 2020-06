Společnost O2 spustí od 1. července 5G síť v Praze a Kolíně. „Nebude to žádný pilot, bude to plnohodnotné spuštění a síť bude otevřená pro naše zákazníky,“ oznámil generální ředitel O2 Jindřich Fremuth. (O2)

Do konce léta by měla společnost pokrýt 15 % populace Prahy a centrum Kolína. V hlavním městě zatím bude síť běžet na technologii Huawei a v Kolíně od společnosti Nokia.