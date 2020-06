Tenisový turnaj US Open se letos bude konat. A to bez fanoušků, v původním termínu od 31. srpna do 13. září v Queensu v New Yorku. Oznámil to guvernér státu New York Andrew Cuomo na svém twitterovém účtu.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.

The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 16, 2020