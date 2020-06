Advokát David Záhumenský, který v době koronavirové krize napadal vyhlášení nouzového stavu a některá související vládní opatření, podal žalobu na ministerstvo spravedlnosti.

Soud by podle jeho návrhu měl konstatovat, že ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) zasáhla do práv jeho manželky Venduly některými svými výroky v médiích. Podle Záhumenských například porušila ustanovení, podle kterého výkon státní správy soudů nesmí zasahovat do nezávislosti soudů. Mluvčí ministerstva Vladimír Řepka ČTK sdělil, že Benešová „aktivity rodiny Záhumenských komentovat nebude“.

Žaloba vyčítá Benešové především výroky z květnového pořadu Interview ČT24. Benešová v něm komentovala například rozhodnutí pražského městského soudu o zrušení čtyř vládních opatření. Případ rozhodoval Štěpán Výborný, bratr lidoveckého poslance Marka. „Já být na místě toho soudce, tak se vyloučím, protože jestliže mám bratra politicky aktivního, včera vám tady obhajoval plamenně kroky proti vládě, tak to není zrovna vhodné. A já bych na jeho místě se vyloučila. On se nevyloučil,“ prohlásila Benešová.

Návrh kritizuje i její prohlášení na téma uplatňování nároku na náhradu škody v případech, kdy stát rozhodl o omezení podnikání. „Stát žádnou škodu nezpůsobil. Tohleto je přírodní úkaz. (…) A chtěla bych vidět toho soudce, jak se s tím porovná, s takovým návrhem, protože mohl by taky být v rozporu s dobrými mravy, že jo. A škodu hradí ten, který ji způsobil. A říkám, stát to rozhodně není,“ cituje žaloba ministryni.

Soud by měl podle představ Záhumenských konstatovat, že výroky byly nezákonným zásahem. „Žalobkyně nezákonný zásah spatřuje v tom, že výše citované výroky ministryně byly způsobilé ovlivnit negativně vůči žalobkyni rozhodování Městského soudu v Praze a jeho soudců o opatřeních vydávaných ministerstvem zdravotnictví v souvislosti s rozšířením covidu-19 včetně řízení, které žalobkyně vedla u tohoto soudu,“ uvádí návrh.

Benešová podle žaloby zasahovala do nezávislosti soudu i úvahami o oprávněnosti nároků na náhradu škody. „V důsledku těchto výroků je žalobkyně odrazována od toho, aby se obrátila na soud, čímž ministryně využívá svoji pravomoc a prostor v médiích v rozporu se zákonem. Přitom jsou její výroky nepravdivé a v rozporu s textem krizového zákona. Navíc jsou tyto výroky způsobilé ovlivnit rozhodování soudů, které budou o podobných nárocích rozhodovat,“ konstatuje žaloba. (ČTK)