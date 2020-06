Nad severokorejským pohraničním městem Kesong visí kouř a bylo slyšet výbuch, informuje Jonhap. Panují obavy, že KLDR vyhodila do vzduchu styčný úřad s Jižní Koreou, jak vyhrožovala. Nebezpečnou krizi popisujeme zde.

BREAKING: A military source reportedly told @yonhaptweet that the joint-liaison office has been blown up. NK News is trying to confirm this report.

This story is developing. More details and updates here:https://t.co/K4qOatjRXl

— NK NEWS (@nknewsorg) June 16, 2020