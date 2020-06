Na sobotní vystoupení Donalda Trumpa v Oklahomě se podle něj zaregistroval téměř milion lidí. Kapacita arény je přitom jen 19 tisíc. „Přidáme ještě konferenční sál vedle pro 40 tisíc lidí,“ řekl prezident.

Oklahoma má podle jeho slov „velmi dobrá čísla“ a její guvernér udělal „velmi dobrou práci“ ohledně eliminace koronaviru.

Trump defends plan to hold political rally in Oklahoma on Saturday, despite local officials urging him to postpone it, with a lie: "Oklahoma is at a very low number." (Cases are actually rising there https://t.co/9Dt2Gml8HN) pic.twitter.com/DUFKj3prFZ

— Aaron Rupar (@atrupar) June 15, 2020