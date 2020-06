Vláda schválila návrh zákona o náhradním výživném. „Věřím, ze nakonec dojdeme k politické shodě i ve Sněmovně a nenecháme samoživitelky, samoživitele a děti napospas osudu,“ napsala ministryně práce Jana Maláčová na Twitteru.

Podle přijatého návrhu, který dnes zveřejnil kabinet na svém webu, by děti neplatičů mohly dostávat novou dávku. Úřad práce by jim poskytoval stanovené výživné, ale nejvýš 3000 korun. Vyplácel by podporu nejdéle dva roky.

Podmínkou by bylo to, že rodič nedostal peníze za čtyři měsíce a po dlužníkovi už je začal vymáhat v exekuci či u soudu. Aby zákon začal platit, musí ho schválit Parlament a podepsat prezident. Podle plánu by norma měla začít platit v polovině příštího roku. (ČTK)