Senátor Jaroslav Doubrava (Severočeši) o víkendu sdílel hoax o místopředsedkyni Pirátů Olze Richterové týkající se přijímání migrantů. V neděli večer se za to omluvil. Richterová bude psát předsedům senátorských klubů.

Doubrava sdílel v pátek mnohokrát vyvracený hoax, v němž se tvrdí, že Richterová chce přijmout desítky tisíc migrantů a dát jim do začátku startovní byty pro mladé.

„Pan senátor poškozuje dobré jméno Senátu, když tohle dělá, takže oslovím předsedy senátních klubů a budu to s nimi řešit, jak se k tomu postavit, protože poškozovat dobré jméno Senátu je další úroveň ohrožení demokracie, kromě šíření vyvrácených hoaxů,“ shrnula pro Deník N Richterová.

Doubrava se sice omluvil, vadí mu ale, že Richterová hoax nevyvrátila. „To je blbost,“ namítla Richterová.

Sama Doubravovi psala i volala, že jím sdílená zpráva je lživá, přesto mu trvalo dva a půl dne, než ji smazal.

Richterové kvůli hoaxu již v minulosti lidé hrozili smrtí a věc předali k šetření policii. „Policie to nevyšetřuje, státní zástupce jim to dokonce vrátil s tím, že to odložit nesmí, ale vůbec se to nehýbe a trvá to už téměř dva roky, přesněji rok a tři čtvrtě,“ řekla Richterová. Podala tedy podnět, aby věc šetřilo jiné oddělení.

Kvůli šíření této zprávy Richterová v minulosti podala žalobu na ředitelku Institutu Aleny Vitáskové a konzulku Doněckého konzulátu Nelu Liskovou.